A Torino raddoppia il servizio Night Buster a dicembre

Night Buster, le dieci linee di bus che collegano i quartieri periferici di Torino con il centro città nelle ore notturne, raddoppia. L'azienda torinese che si occupa dei trasporti, Gtt, ha infatti deciso di potenziare il servizio per tutto il mese di dicembre, per garantire un'offerta adeguata in particolare nei giorni di maggior afflusso, come quelli delle festività natalizie e di fine anno. Da oggi dunque il venerdì, il sabato e nei giorni festivi, le corse di tutte le linee Night Buster verranno raddoppiate e le frequenze di passaggio passeranno da un'ora a mezz'ora con prime partenze dai capilinea periferici a mezzanotte e ultime partenze alle 4. Da piazza Vittorio Veneto, le prime partenze saranno all'una e le ultime alle 5.