GRANA PADANA

"Dio patria e famiglia", "No a Kiev".

Eia, Eia Ullallà con Salvini chi ci sta

Ha messo pure la dolcevita in tinta per accogliere l'Internazionale nera. Slogan ritriti, parole d'ordine stantie dagli alleati europei. "Von der Leyen e Timmermans sono pazzi, malati", dice il romeno. "Non dobbiamo sostenere Israele e Ucraina", gli fa eco l'austriaco

“Molto peggio di quanto mi aspettassi”. Non nasconde lo sconforto l’alto esponente della Lega, una delle massime cariche del partito, seduto nelle prime file della Fortezza da Basso mentre si alternano gli interventi alla kermesse dei sovranisti europei organizzata da Matteo Salvini. Affermazioni indigeste perfino per gli stomaci forti di dirigenti che pure in questi anni hanno ingoiato bocconi amari e trangugiato litri di Maalox. Un’accozzaglia di sigle, con i loro slogan ritriti e le loro parole d’ordine stantie, compagni di viaggio non solo “imbarazzanti” ma che, come dice un sindaco, “non ci porterà da nessuna parte, se non a schiantarci”. Precettati con tanto di posto assegnato in platea, i parlamentari corredati di bandierina d’ordinanza da sventolare al comando e trasformati in uomini-sandwich dell’Internazionale nera non vedevano l’ora che l’ambaradan finisse.

Il “cantiere nero” o l’“onda blu”, come preferisce definirla Salvini, che nelle intenzioni dovrebbe segnare il superamento a destra di Giorgia Meloni, è partito. E pazienza se la colonna sonora scelta per aprire i lavori – da “Il mio canto libero” di Lucio Battisti a “Libertà” di Giorgio Gaber – suona davvero stonata con le parole pronunciate dal palco o dal maxischermo. A dispetto degli sforzi organizzativi e della martellante propaganda la manifestazione è stata decisamente sottotono. Assenti i big al segretario della Lega è toccato accontentarsi delle mezze cartucce. Ha dato forfait Marine Le Pen, che si è limitata a inviare un videomessaggio attaccando “la signora Von Der Leyen”. Per lei, ha detto la leader del Rassemblement National, “l’immigrazione non è un problema, ma è un progetto. Se non facciamo niente, lasceremo che Bruxelles governi a discapito della vita dei popoli europei”. Un concetto ribadito anche dall’ospite bugaro Kostadin Kostadinov: “Oggi la Ue è una minaccia per l’Europa; il problema maggiore è la crisi demografica, non esiste stato europeo che non sia toccato. I migranti mettono a repentaglio il futuro dell'Europa, le élite dominanti ci fanno rimpiazzare con i migranti, con gli stranieri. Noi – ha concluso – vogliamo essere padroni e non ospiti nei nostri paesi”.

Non c’è neppure il trionfatore delle elezioni in Olanda, Greet Wilders, pure lui intervenuto in remoto: “Saluto il mio amico italiano numero uno Matteo Salvini, sempre fonte di ispirazione per me e per anti altri”, ha detto Wilders, quello che durante i negoziati sul Recovery Fund, manifestava mostrando un cartello con scritto “neanche un centesimo all’Italia”. Una garanzia per future alleanze.

A resuscitare un vecchio motto, tanto caro al Ventennio, “Dio, patria e famiglia”, ci ha pensato invece il romeno George Simion: “Noi lottiamo per patria, famiglia e Dio, e per la libertà. La sinistra – ha attaccato – vuole cancellare la famiglia naturale, noi siamo per il diritto naturale. Dante ha regalato la Commedia, tante lezioni ancora attuali. L’inferno lo vediamo in Europa, abbiamo i migranti irregolari, perso le fabbriche, perso l’identità nazionale e il declino del cristianesimo. E ci impediscono di usare padre, madre e Natale. Noi ora vogliamo passare al Purgatorio e poi in Paradiso”. Poi forse accortosi di essere stato troppo moderato ha alzato il tiro: “Von der Leyen e Timmermans sono pazzi, malati”. Ottimo viatico per avviare i negoziati sulla futura Commissione. Eloquente, più di mille parole, lo sguardo esterrefatto di Giancarlo Giorgetti, occhi strabuzzati incredulo di quanto le sue orecchie stavano sentendo.

Anche il polacco Roman Fritz, monarchico, vicino alle istanze di Putin e dichiaratamente novax, punta tutto sulla fede cattolica: “Per noi il giusto cammino in Europa è dato da Dio, onore, patria, famiglia, fede, verità, giustizia e libertà. Tutto questo si può sintetizzare in un’unica parola: la tradizione cattolica, questa è l’essenza della civiltà latina. Quindi, coraggio, ritorniamo alle radici. Dio benedica l’Italia”, ha detto Fritz definendo “degenerati” i trans. “Noi abbiamo donne che possono presentarsi come uomo, il gender, ma noi chiamiamo il male come male”. “Per troppo tempo l’Ue ha consentito l’invasione di stranieri che non appartengono all’Europa e a insegnanti di sinistra di indottrinare i nostri ragazzi”, rilancia Majbritt Birkholm, del partito popolare danese.

A Salvini non basterà riprendere dal cassetto il rosario. Forse dovrà pure riprendere dall’armadio la maglietta con stampato il faccione di Putin, quella che gli rinfacciò Wojciech Bakun, sindaco di Przemysl, la città polacca che accoglieva i profughi ucraini. “Quella dell’Ucraina non è la nostra guerra, l’economia russa cresce, quella tedesca va male. L’Ucraina non può vincere questa guerra, dovrebbero fermarla”, ha infatti affermato dal palco il co-leader della Afd, il tedesco Tino Chrupalla. Di guerre ha parlato anche Harald Vilimsky, leader del partito austriaco Fpo: “È sbagliato il sostegno alla guerra di Israele contro la Palestina e sostenere la guerra in Ucraina”.

Ecco il caravanserraglio di alleati con cui Matteo Salvini intende presentarsi all’appuntamento con le prossime elezioni europee. Le idee, in fondo, non contano molto come dimostra la sua storia politica. A lui interessa occupare uno spazio, quello che il progressivo spostamento su posizioni istituzionali di Giorgia Meloni potrebbe liberare. A destra della destra? E vabbè, chissenefrega. Basta fare cassetta, cioè tirare su voti. “I dati ci dicono che oggi siamo la quarta forza politica al Parlamento europeo. L’obiettivo è di arrivare ad essere la terza, ed essere determinanti”. Lui è felice, i suoi un po’ meno. “È una delle giornate che possono fare la storia”, assicura Salvini che nonostante le frasi espresse dal palco dai suoi alleati, sottolinea che “oggi c’è un’idea positiva, sorridente, pacifica, democratica”.

Sorride e fa la faccia buona: “Metteremo giù la nostra idea di Europa, non contro qualcuno”, assicura il vicepremier italiano. Parole in contrasto con quelle espresse dal palco. Lo stesso Salvini poco prima dell’inizio dell’evento aveva parlato della guerra in Ucraina: i partiti del gruppo Identità e Democrazia, tra cui la Lega “hanno chiaramente sostenuto ogni intervento in difesa dell’Ucraina, coi fatti, coi volti e coi soldi, il resto sono chiacchiere”, ha detto cercando di chiudere alle polemiche sulle divisioni che però ci sono, eccome. “Ho sentito parlare culture diverse, con alcune sfumature pure diverse, Id non è una caserma, ma ho sentito solo parlare di futuro. Oggi può nascere il Rinascimento dell’Europa che sarà”. L’impegno è perentorio: sconfiggere quella Europa “massonica e burocratica che vuole distruggere, noi del Golia-Soros non abbiamo paura”, ha aggiunto il ministro dopo aver spiegato come il fronte sovranista sia simile a Davide che sfida Golia. “Buon Santo Natale a tutti, lo dico sperando che nessuno si offenda a sinistra”, aveva detto aprendo il suo intervento. Parole che uscite dalla sua bocca suonano false, quasi una bestemmia. Chissà perché.