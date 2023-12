SANITÀ

Il martedì nero dei camici bianchi

Domani sciopero di medici e infermieri in tutta Italia. Un milione e mezzo di prestazioni sanitarie a rischio. Garantita solo l'urgenza. Dalle nuove assunzioni ai tagli sulle pensioni: tutti i motivi della mobilitazione. Si attendono risposte dal Governo

Sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri indetto per domani, 5 dicembre. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 30 mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (180 mila) e gli esami radiografici (50 mila).

Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d’urgenza. Lo sciopero, proclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up, inizia a mezzanotte del 5 dicembre e coinvolgerà il 50 per cento dei sindacalizzati. Alla mobilitazione possono comunque aderire tutti i medici, dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, compresi gli Irccs, Izs, Arpa, oppure dipendenti delle strutture di carattere privato e religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il Ssn. Possono aderire anche i medici specializzandi assunti con il cosiddetto Decreto Calabria. Può scioperare anche il personale medico universitario che svolge attività assistenziale presso un’azienda ospedaliera universitaria. Per il comparto, può aderire tutto il personale sanitario non medico, afferente alle qualifiche contrattuali del comparto della sanità, operanti nelle Asl, nelle Aziende ospedaliere e negli enti della sanità pubblica italiana. Sono almeno cinque le ragioni della protesta dei professionisti sanitari infermieri, ostetriche e professioni sanitarie ex legge n 43/2006: Assunzioni di personale; detassazione di una parte della retribuzione; risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro; depenalizzazione dell’atto medico; cancellazione dei tagli alle pensioni. In occasione dello sciopero si svolgeranno manifestazioni in tutta Italia.