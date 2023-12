AFFARI COI PIEDI

Buffon ora si dà al trading

Dopo la lezione di finanza dell'altro giorno l'ingresso tra i soci della piattaforma OQtima. In passato le "papere" negli affari, con la Zucchi dove ci ha rimesso 20 milioni, e la Carrarese. E anche gli altri investimenti non sono proprio brillanti - VIDEO

Gianluigi Buffon entra nel mondo di trading online. L’ex calciatore di Juventus, Psg, Parma e della Nazionale italiana è un nuovo socio di OQtima, società di trading online che prosegue a ritmo spedito il proprio processo di crescita e di rafforzamento. Il capodelegazione della Nazionale azzurra, da sempre grande appassionato alle tematiche relative alla finanza e alla macroeconomia, ha scelto di puntare su OQtima. Dopo avere già investito nel tech e in altri settori, uno dei più grandi calciatori italiani di sempre ha sposato la causa della piattaforma. “Sono felice di questa nuova sfida, ormai da tanti anni mi sono avvicinato al mondo della macroeconomia e della finanza e ho scelto di puntare su OQtima perché ne riconosco le qualità e il potenziale” le parole di Buffon.

Che abbia il pallino degli affari è cosa nota, ma non sempre i risultati sono stati all’altezza delle attese, di certo non di quelli ottenuti sul campo. Molti ricordano il salasso di 20 milioni subito dal fallimento della Zucchi, società tessile di cui il numero uno della Juve è stato socio di maggioranza dal 2009 al 2015. Non è stato l’unico passo falso, in quanto la Gb Holding srl, cuore dei suoi investimenti, attiva nel settore immobiliare, ha finora procurato molte grane e pochi utili. Gli andò peggio con la Carrarese, il club di Carrara, città di origine di Buffon. Nel 2012 la società passò nelle mani di Buffon e della sua famiglia. Ben presto però il costo e la gestione si rivelarono troppo alti e complessi per poter essere portati avanti senza perdite: nel 2015 decise passare la mano a Raffaele Tartaglia, imprenditore edile romano. Un anno dopo il Tribunale di Massa dichiarò fallita la società.

L’ultima perla è di qualche giorno fa. Ospite di Marco Casario su YouTube ha parlato della sua routine da imprenditore nel settore dei trading: “Inizio alle 8:30. Fino alle 9:30 vado alla ricerca di notizie finanziarie, macroeconomiche, geopolitiche. Durante alcuni momenti della giornata mi sintonizzo su Class Cnbc (canale televisivo che trasmette notizie economiche da tutto il mondo), guardo dei canali/programmi su internet e seguo per avere un aggiornamento di inizio giornata. Poi mi fermo e vedo se posso fare un’operazione e se non c’è ricomincio alle 14 in vista dell’apertura di Wall Street per capire la situazione. Così dalle 14 fino alle 16 con attenzione e la maggior parte delle volte parto con l’operatività. Verso le 17:15 guardo la chiusura del mercato europeo fino alle 18:30 e poi l’ultimo sguardo lo do dalle 21:45 fino alle 23”.

Sempre a caccia di affari. “Le opportunità le prendo sempre in considerazione, anche su asset o strumenti finanziari che conosco meno, ma in linea di massimo mi concentro sugli asset che conosco meglio. Le 50 azioni che ho nella watch list del mercato Usa, materie prime (oro su tutti), un po’ di argento. In alcuni momenti era interessante vedere l’evolversi del gas naturale o del grano con la guerra tra Russia e Ucraina. Poi ci sono anche i cambi che sono asset importanti, quello sul quale ho più esperienza è il rapporto euro-dollaro. Oggi mi muovo cercando di sviluppare un maggior intuito su come il mercato può fare/reagire ad alcuni dati e poi cerco di mixare tutto con la ragionevolezza che ti viene data dall'esperienza e dalla correlazione di vari asset. Bisogna essere versatili, è una cosa che ho imparato anche a mie spese. Adesso sono un trend follower”.

Buffon ha poi concluso parlando di Euro, Dollaro, Yen e Bitcoin, scatenando il sarcasmo del web: “Il discorso dei tassi della Fed ha inciso moltissimo sull’apprezzamento del dollaro sull’euro. Al di là dello spread dei tassi non credevo si svalutasse così tanto lo yen soprattutto in questo momento geopolitico cintando che, insieme al Franco svizzero, è sempre stato considerato un rifugio. Probabilmente questa politica monetaria accomodante della Banca Centrale sta incidendo tanto e gli operatori di mercato vogliono far pagare alla Banca Centrale questo atteggiamento. Bitcoin? Sempre guardato da lontano, negli ultimi mesi si è stabilizzato, prima era un luna park. Quando ripenso al primo pagamento fatto con i Bitcoin mi viene da ridere. nel 2010 vennero acquistate due pizze per 10mila Bitcoin, che oggi varrebbero 286 milioni di dollari”.