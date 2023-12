Frana di Quincinetto, scatta la fase di preallarme

E' scattata questa mattina la fase operativa di preallarme per la frana di Quincinetto (Torino), al confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il movimento di terra e rocce che nel 2019 per precazione, aveva fatto chiudere 18 chilometri dell'autostrada A5 Torino-Aosta, è da tempo monitorato da un sistema di sensori. La comunicazione di preallarme è stata comunicata oggi, tra gli altri, ai sindaci di Carema e Quincinetto, in Piemonte, e di Arnad, Bard, Chatillon, Donnas, Hone, Montjovet, Pont Saint Martin, Saint-Vincent e Verres, in valle d'Aosta.