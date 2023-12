Migranti: Cirio, ius scholae se c'è rispetto regole scuola obbligo

"E' centrale il tema della condizione è la durata dello ius scholae, non è che vieni a fare un anno di scuola e diventi cittadino italiano. A un cittadino italiano viene prevista l'obbligatorietà di fare dieci anni di scuola. Lo ius scholae in cui ci sia l'equiparazione dell'obbligatorietà che chiediamo ai nostri figli uguale alla durata di quella che chiediamo alla persona straniera è giusta nella misura in cui riteniamo la scuola come luogo di integrazione. Questo è il tema". Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, commentando l'ipotesi dello ius scholae, rilanciata in più occasioni dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo per risolvere il problema dell'inverno demografico. "Io rispetto chi è favorevole ma credo che uno debba avere un'idea nella vita e difenderla, indipendentemente da quello che c'è in giro. Io credo che lo ius soli sia sbagliato in un luogo come il nostro, perché non può essere il luogo di nascita a darti i diritti di cittadinanza che noi invece richiediamo a chi vive nella nostra terra, mentre sullo ius scholae c'è un'apertura da diverse parti della mia forza politica, che però condiziona la durata per ottenere la cittadinanza all'obbligatorietà del percorso di studi, che chiediamo ai nostri figli che mi sembra il minimo", ha concluso.