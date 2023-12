Il dietrofront del Carroccio

Dicono che… sia durato poco più di due ore il comunicato stampa con cui la Lega di Vercelli se l'è presa con l’assessora comunale alle Politiche sociali Ketty Politi, dopo il suo intervento in Consiglio sull’adozione del Contrassegno unificato europeo per la disabilità. La nota, pure un po’ sguaiata, è arrivata alle redazioni poco prima delle 9 di venerdì scorso e alle 11,22 dello stesso giorno c’era già una richiesta del Carroccio locale di non tenerne conto. Da quel momento è calato il silenzio. Non è difficile immaginare cosa sia successo in quelle due ore abbondanti e allora ci proviamo anche noi: qualcuno ha avvisato il sindaco Andrea Corsaro, di cui Politi è una fedelissima. Lui alza il telefono e fa pelo e contropelo a Gian Carlo Locarni, uomo forte della Lega vercellese e suo assessore in giunta, magari lo minaccia di finire fuori dalla maggioranza o che al prossimo giro si può scordare il posto in giunta. Comunque sia, deve essere stato parecchio convincente perché subito dopo il Carroccio ha fatto dietrofront.