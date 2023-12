Sciopero dei medici e infermieri, alta adesione a Torino

E' alta - secondo i sindacati - l'adesione allo sciopero di 24 ore dei medici e degli infermieri a Torino. Un lungo e rumoroso corteo, con tamburi e fischietti, è partito da piazza Bengasi e raggiungerà il grattacielo della Regione dove ci saranno gli interventi sindacali. La protesta è stata indetta dai sindacati dei medici ospedalieri Anaao e Cimo e dal sindacato degli infermieri Nursing Up per lanciare l'allarme sulla riduzione delle pensioni e per denunciare gli effetti della carenza di professionisti che scappano dalla sanità pubblica. "L'adesione allo sciopero è molto alta, i pazienti purtroppo troveranno molti servizi chiusi. Ci dispiace perché per molti sono saltate visite per le quali si è aspettato tanto tempo. Speriamo che siano con noi perché ci fermiamo un giorno perché la sanità pubblica non si fermi per sempre", spiega Chiara Rivetti, segretaria del sindacati medici Anaao-Assomed.