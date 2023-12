WELFARE

Ai senzatetto diamo una piramide

Iniziativa "sociale" di Comune di Torino e museo Egizio: visite gratis e laboratori per chi vive in condizioni di precarietà abitativa o non ha un'abitazione. "Deve essere la casa di tutti", dicono Christillin e Greco presentando il progetto

Visite guidate e laboratori al Museo Egizio per chi vive in condizioni di precarietà abitativa, famiglie ospiti dei social housing della città e persone senza dimora coinvolte nei progetti di inclusione sociale dell’amministrazione comunale di Torino. È l’obiettivo di una convezione tra Palazzo civico e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie approvata oggi dalla giunta Lo Russo e con durata fino al 31 dicembre 2024. Le visite, della durata di due ore, inizieranno questa settimana e comprendono anche attività di introduzione al percorso e laboratori.

“Alle persone che stanno attraversando un momento di estrema fragilità economica e sociale – sottolinea l’assessore al Welfare Jacopo Rosatelli – oltre a mettere a disposizione il supporto di cui hanno bisogno per inserirsi in un nuovo percorso abitativo sarà offerta anche un’esperienza in una della realtà culturali di primo piano della nostra città e non solo, dove trascorre un pomeriggio di cultura e socialità”. E lenire, chissà quanto, le sofferenze per non avere un tetto sulla testa. “Il Museo Egizio deve essere la casa di tutti – aggiungono la presidente, Evelina Christillin e il direttore, Christian Greco –, il luogo della memoria della collettività. Per questo da anni cerchiamo di dare vita a progetti di inclusione sociale. Dopo la collaborazione con l’ospedale pediatrico e il carcere, il Museo ha lavorato per mesi a fianco all’assessorato per ideare visite guidate e laboratori dedicati a piccoli gruppi di famiglie in difficoltà abitativa e persone senza fissa dimora, in modo da farli sentire accolti e coinvolti nella vita culturale cittadina”.