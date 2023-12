PARTECIPATE

Eurofidi, per le perdite milionarie niente sconti agli ex amministratori

L'ad e il presidente dell'epoca mettono sul piatto una proposta transattiva da poco più di 150mila euro, ma FinPiemonte Partecipazioni (Regione) la rifiuta. La società ormai è in liquidazione e per le casse pubbliche (e le banche) è stato un mezzo salasso

È stata respinta in assemblea l’istanza con cui i liquidatori di Eurofidi, Guido Canale e Lorenzo Genisio, hanno proposto ai soci la transazione avanzata da Trevor Srl (la società di revisione contabile che operava prima del dissesto): sul piatto sono stati messi complessivamente poco più di 150mila euro di cui 118.372 direttamente da Trevor, 30mila dall’ex direttore generale Andrea Giotti e 20mila dall’ex presidente Massimo Nobili (con esclusione dell’azione di regresso di Eurofidi per la sanzione Banca d’Italia e l’azione intentata da Giotti in sede giuslavoristica).

I liquidatori hanno deciso di sottoporre queste cifre all’attenzione dell’assemblea tutelandosi con un eminente parere legale nonostante le cifre apparissero fin dall’inizio molto basse rispetto al dissesto che ha mandato gambe all’aria la società sotto il peso di decine di milioni di perdite. Con le banche assenti, tradendo così un certo imbararazzo per la conclusione della vicenda, tutti i soci (dal sistema camerale all'Unione industriale) hanno votato compatti con Finpiemonte Partecipazioni respingendo l'offerta.

Il consorzio agevolava, attraverso la concessione di garanzie, le piccole e medie imprese nell’accesso al credito, consentendo di accedere a finanziamenti a tasso agevolato. La compagine sociale era, ed è ancora oggi composta nelle more della liquidazione, per meno del 49% dagli istituti bancari e da soggetti istituzionali quali il sistema camerale e Finpiemonte Partecipazioni e per il resto dai beneficiari delle garanzie. Gli andamenti economici che sembravano positivi in realtà nascondevano ingenti perdite causate da una gestione non accurata nella selezione dei soci cui rilasciare tali impegni creditizi e dalla non corretta gestione di quelle garanzie “controgarantite” dal Fondo centrale di garanzia, alimentato dal Ministero dello Sviluppo economico mediante la fiscalità generale.

L’ammontare delle garanzie concesse a soggetti non più solvibili (le cosiddette “deteriorate”) determinava già nel 2013 perdite per circa 27 milioni di euro per arrivare a 51,2 milioni nel 2015 (quest’ultimo risultato in parte dovuto all’emersione di perdite per circa 39 milioni causate dalla “inefficacia” delle controgaranzie del Fondo centrale). Proprio l’emersione di tale circostanza indusse la Banca d’Italia a condurre un’ispezione, nel giugno del 2016, a seguito della quale venne posta attenzione al mancato stanziamento dei fondi preposti dalla società a fronte delle eventuali dichiarazioni di inefficacia delle controgaranzie rilasciate dal Fondo centrale. Vennero meno i requisiti del necessari a continuare l’attività creditizia del Consorzio e il cda deliberò la sospensione di ogni attività di rilascio di nuove garanzie.

L’assemblea straordinaria dei soci del 15 settembre 2016 ha deliberato la messa in liquidazione della società a causa nominando i liquidatori nelle persone dei già citati Canale e Genisio. Nel 2019 la Procura di Torino ha disposto l’avvio di un’indagine sulla gestione di Eurofidi e alla conformità nella predisposizione dei bilanci. Oltre alle citate gravi irregolarità nella gestione del Confidi, emersero anche condotte lesive degli interessi di Eurofidi che concedeva “sconti” sul corrispettivo che sarebbe stato prudente far pagare ai soci per agevolare le attività di un’altra società, la Eurocons srl, che non aveva identità dei soci di Eurofidi. Pertanto, Eurofidi potrebbe avere perso, tramite questa condotta attuata da Giotti che occupava cariche apicali sia in Eurofidi che in Eurocons, potenzialmente altri 10 milioni di euro circa.

La messa in liquidazione del Consorzio ha comportato una svalutazione per Finpiemonte Partecipazioni di circa 10 milioni; lo stock di garanzie deteriorate a valere sul patrimonio ammonta, a tutt’oggi, a circa 200 milioni di euro. Insomma, parliamo di un danno per le casse pubbliche e le banche davvero ingente, motivo per cui la proposta transattiva avanzata oggi è stata respinta.