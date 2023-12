PALAZZO MADAMA

Rottamazione, Lotito scatena la bagarre

Ok alla riapertura dei termini per i versamenti. Approvato al Senato l'emendamento al decreto, presentato dal vice presidente della Commissione bilancio e patron della Lazio. Parapiglia in aula con le opposizioni che accusano: "Un condono fiscale" - VIDEO

Tensione nell’aula del Senato, che è stata sospesa per pochi minuti, dopo che i gruppi di opposizione – dal Pd ad Avs, dal M5s e a Italia viva – hanno chiesto il ritiro dell’emendamento al decreto Anticipi che proroga al 18 dicembre i termini delle prime due rate della rottamazione quater proposto dal senatore Claudio Lotito di Forza Italia, patron anche della Lazio. La loro tesi è che si tratta di “un condono” e non di una proroga.

Dopo gli interventi dei vari senatori di minoranza, ha parlato il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo: “Per quanto anche la maggioranza dovrebbe fare una riflessione sul fatto di presentare emendamenti nelle ultime fasi”, ha sottolineato e chiarito che si tratta solo di una “remissione in termini”. E rivolgendosi alle opposizioni ha concluso: “Così rischiate di fare un favore al senatore Lotito” dicendo al senatore dem, Daniele Manca: “Lei dovrebbe conoscere la materia fiscale”.

“È un emendamento che ha il parere favorevole perché riguarda la contabilità. È una scadenza in corso, ancora possibile. Lo portiamo semplicemente al 18 dicembre, non è una mancata entrata di bilancio anzi, dà la possibilità di pagare quindi di far confluire entrate nelle casse dello Stato. Non è un condono ma solo un aggiustamento di contabilità di bilancio”, le parole del senatore Dario Damiani di Forza Italia, relatore del dl Anticipi, replicando in Aula alle dichiarazioni delle opposizioni in merito all’emendamento. Ne viene fuori anche un parapiglia sedato, tra gli altri, dal questore d'aula Gaetano Nastri che si butta in mezzo a separare le due fazioni.

L’aula del Senato ha poi approvato, con 87 voti favorevoli e 58 contrari, l’emendamento al decreto Anticipi che proroga al 18 dicembre i termini delle prime due rate della rottamazione quater, proposto ieri da Lotito tra le protese delle opposizioni.