Anm Piemonte, su caso gioielliere la politica rispetti i giudici

"Disapprovazione" sia per i toni che per i termini utilizzati da "esponenti politici" nei commenti sulla sentenza di condanna del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in primo grado a 17 anni dalla Corte d'Assise del tribunale di Asti, viene espressa dall'Anm del Piemonte. "Il legittimo diritto di critica, anche incisiva e forte, deve essere esercitato - si legge in una nota - nel rispetto della attività della magistratura e della funzione giurisdizionale, rifuggendo da affermazioni delegittimanti e ingiuriose, che paiono giustificate da un afflato populistico piuttosto che da fondate ragioni di diritto". "Gli attacchi che si sono letti sulla stampa - prosegue il comunicato - paiono ancora più ingiustificati ove si consideri che le motivazioni della sentenza della Corte di assise di Asti, che ricordiamo che è stata resa da otto giudici, sei dei quali normali cittadini, non sono ancora state rese pubbliche". "Auspichiamo per il futuro - conclude la giunta della sezione piemontese della Anm - un confronto sulle ragioni poste a fondamento delle decisioni giurisdizionali che sia basato esclusivamente su considerazioni giuridiche".