Regione, costruzione grattacielo era ferma da 10 anni

"Finire un'opera incompiuta da oltre 10 anni e lasciata tale anche dalla precedente amministrazione, era un dovere per i cittadini piemontesi, un impegno che avevamo preso e rispettato e che farà risparmiare 18 milioni all'anno". Lo precisa una nota dell'assessore regionale Andrea Tronzano alla luce delle critiche mosse dalle opposizioni dopo un sopralluogo al grattacielo Piemonte. "Un'operazione portata avanti nei tempi previsti con i dipendenti trasferiti in modo graduale, con un preciso piano", si osserva nel comunicato, che replica poi punto per punto alle contestazioni. Sul tema della potabilità dell'acqua si legge che "sono state svolte diverse analisi che attestano che i parametri rientrano in quelli previsti dalla legge", mentre a proposito degli ascensori viene evidenziato che "per velocizzare i tempi d'attesa, soprattutto nell'orario più critico della pausa pranzo, è stato analizzato il traffico dei dipendenti e modificato il software di gestione che garantisce l'ottimizzazione dell'utilizzo e dei tempi di attesa. Inoltre, periodicamente, viene effettuata verifica sull'uso degli ascensori e non risultano blocchi". Quanto al posteggio non ancora utilizzabile viene specificato che "c'è uno spazio, adibito a parcheggio gratuito, vigilato, che può contenere fino a 400 posti auto". La nota termina spiegando che "è in corso la progettazione di un intervento di adeguamento degli ingressi per ridurre l'impatto del vento nell'accesso al palazzo, dovuto allo sbalzo termico tra interno ed esterno".