Piemonte, Meloni: con accordo 865 mln per 20 progetti

"Investiamo nella regione Piemonte 819 milioni (132 milioni erano già stati anticipati nel 2021) ma arriviamo a mobilitare fino a 865 milioni con cui finanziamo 20 interventi". Così la premier Giorgia Meloni in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e Coesione tra Governo e Regione Piemonte. "Sono risorse che non spendiamo in mille micro cose ma che concentriamo su grandi priorità e risposte che i cittadini attendono da anni".