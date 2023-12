Accordo coesione: Caretti (Cisl), segnale per la sanità pubblica

"I 212 milioni di euro destinati alla sanità, su oltre 800 destinati alla nostra regione dall''Accordo di Sviluppo e Coesione', firmato ieri ad Asti dalla premier Meloni e dal governatore del Piemonte Cirio, "sono un punto di partenza importante per il miglioramento dei servizi sanitari ai cittadini piemontesi, il potenziamento della medicina territoriale ospedaliera e la riqualificazione delle strutture sanitarie". E' il commento di Luca Caretti, segretario generale della Cisl Piemonte. "Un segnale di attenzione che va nella direzione di rafforzare la sanità pubblica, anche con l'assunzione di circa 2.000 operatori tra medici e infermieri, - prosegue Caretti - e di garantire il diritto alla cura e alla tutela della salute sancita dalla nostra Costituzione, da noi sempre rivendicato. Certo, i finanziamenti non risolvono tutti i problemi aperti nel nostro sistema sanitario regionale e negli altri settori strategici della nostra economia, ma - conclude il segretario generale della Cisl Piemonte - rappresentano un significativo passo in avanti e la volontà di affrontare le criticità poste con forza dalle organizzazioni sindacali negli ultimi anni. Ora ci aspettiamo dal presidente Cirio un confronto con il sindacato, in tempi rapidi, sui punti dell'accordo siglato ieri ad Asti con il governo".