Torino, distrutta dai vandali la targa di Valentino Mazzola

E' stata distrutta dai vandali, a Torino, la targa dedicata a Valentino Mazzola, capitano degli 'Invincibili', la squadra granata annientata dalla tragedia di Superga del 1949. Se ne sono accorti questa mattina alcuni residenti nella zona di piazza Galimberti, dove è stato dedicato un parco a Mazzola. La targa in marmo è stata completamente frantumata. Era stata rimessa appena una ventina di giorni fa, dopo un primo atto vandalico. Il parco in piazza Galimberti, non lontano dallo stadio Filadelfia, cuore dell'attività della squadra granata, è stato intitolato a Valentino Mazzola il 4 maggio scorso, nel 74° anniversario di Superga.