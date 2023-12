Protesta No Tav, "la polizia ci ha impedito di andare a Susa"

"Sono stati bloccati alla stazione di Porta Nuova gli attivisti che si erano dati appuntamento questa mattina per raggiungere Susa per la marcia No Tav dell'8 dicembre. In stazione si sono trovati di fronte la Digos e la celere che li hanno spintonati ed è stato impedito loro di salire sul treno". È quanto denuncia il movimento No Tav sui social. Gli attivisti stavano partendo dalla stazione ferroviaria di Torino per partecipare alla marcia popolare, che compie 18 anni, per ricordare il 2005, quando nella piana di Venaus, in Val di Susa, una manifestazione di migliaia di persone bloccò i lavori dell'opera. Il corteo partirà alle 14 da piazzale dell'Assa a Susa e si concluderà a Venaus. "Sarà un momento per ricordare la grande giornata di lotta e resistenza - afferma il movimento No Tav - ma sarà soprattutto un modo per volgere lo sguardo dal passato verso il futuro". Alla marcia partecipano, come annunciato, alcune amministrazioni dell'Unione Montana.