Tensioni No Tav-forze dell'ordine, soppressi due treni

Sono due i treni che sono stati soppressi questi mattina in Piemonte per le tensioni che si sono registrate a Torino Porta Nuova tra decine di manifestanti No Tav in partenza per la Valle di Susa e le forze dell'ordine. Sono stati cancellati il 26362, in partenza da Torino, e il convoglio di ritorno dalla Valle di Susa, il 26369