No Tav, un migliaio in marcia da Susa a Venaus

È partita la marcia popolare del movimento No Tav che da Susa raggiungerà Venaus. Sotto la pioggia i partecipanti sono un migliaio, i manifestanti in testa al corteo portano lo striscione "c'eravamo, ci siamo e ci saremo". La marcia dell'8 dicembre per il movimento che si oppone alla nuova linea ferroviaria TORINO-Lione è diventata una consuetudine. Diciotto anni fa infatti, nel 2005, migliaia di persone bloccarono i lavori della Tav proprio a Venaus dove arriverà il corteo di oggi. Il progetto fu poi fermato e cambiato radicalmente. Dal furgone in testa alla marcia gli attivisti hanno parlato delle tensioni con le forze dell'ordine alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, questa mattina a Torino. "Ci hanno manganellato, questo è il clima di repressione che viviamo e che respiriamo. Ogni libertà di manifestare viene soppressa. Basti pensare che due nostri presidi, quello dei Mulini e di San Didero, sono stati sequestrati. Ma noi non ci fermeremo. Da oltre 30 anni stiamo lottando contro la devastazione del territorio e la sua militarizzazione. Non abbiamo paura".