Covid: in Piemonte stazionario, in una settimana 17mila vaccini

La diffusione del Covid in Piemonte "registra n andamento stazionario", con l'occupazione dei posti letto ordinari al 9.1% e di quelli in terapia intensiva è al 2.9%, mentre la positività dei tamponi è al 20.1%. E' quanto si legge nel rapporto settimanale diffuso dalla Regione. "La situazione rimane sotto controllo". Tra il 30 novembre e il 7 dicembre in Piemonte sono state vaccinate 17.011 persone: 96 hanno ricevuto la prima dose, 9 la seconda, 126 la terza, 1.934 la quarta, 10.204 la quinta, 4.642 la sesta. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 668, l'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 110 (-5.3%) rispetto ai 116.1 del periodo precedente.