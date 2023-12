Petizione per le ferrovie nel Biellese

L'Associazione pendolari e trasporti biellesi, con il gruppo Ferrovie biellesi, l'Associazione viaggiatori abituali e al Coordinamento mobilità integrata e sostenibile, ha deciso di avviare la petizione online sopra esposta, con la volontà di coinvolgere i cittadini del territorio, le istituzioni economiche e le associazioni di categoria, in un progetto di valorizzazione e di svolta nella mobilità territoriale in ingresso e in uscita dal Biellese. "Biella è ancora oggi - viene affermato in un comunicato - l'unico capoluogo piemontese che non ha adeguati collegamenti con Torino e Milano nonostante, geograficamente, si trovi in una posizione baricentrica rispetto alle due principali città italiane. Il Biellese inoltre sconta ancora una forte riduzione del servizio ferroviario al sabato e festivi rispetto al periodo pre-pandemia (-50% al sabato e -22% festivi), non riscontrabile in nessun altro capoluogo di provincia del Piemonte nei collegamenti con Torino e Milano. Negli ultimi anni il territorio ha continuato a chiedere collegamenti ferroviari adeguati e si è impegnato a supportare, anche economicamente, le progettualità necessarie a dare un servizio efficiente per i cittadini". "Nel 2020 - prosegue la nota nel fare il punto della situazione - è stata realizzata l'elettrificazione della linea Biella-Santhià e attendiamo l'elettrificazione e la velocizzazione della Biella-Novara. I risultati raggiunti, ad oggi, sono purtroppo ancora insufficienti per uscire dall'isolamento. Nei fine settimana il servizio ferroviario è purtroppo decisamente peggiorato rispetto al 2019, e il cambio orario del 10 dicembre 2023 non porta purtroppo alcuna positiva novità per lo sviluppo o il ripristino dei servizi ferroviari del Biellese".