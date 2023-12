Cia Piemonte, spendere per sistema risorse accordo Cirio-Meloni

"L'accordo sugli stanziamenti del Fondo sviluppo e coesione siglato ad Asti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un'ottima notizia per il Piemonte. Ora occorre lavorare tutti insieme perché queste risorse vadano spese per fare sistema. L'agricoltura è protagonista della crescita del Piemonte, lo dimostra anche il dato sull'incremento del 10% del turismo nella nostra regione, un turismo che vive di eccellenze agroalimentari e ambiente". Cosi il presidente regionale diìella Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, dopo la firma di Meloni con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Carenini, presente all'incontro con Meloni insieme al direttore di Cia Asti Marco Pippione, in vista dell'assemblea regionale della Cia Piemonte di lunedì, annuncia che sarà proprio il tema della sostenibilità a tenere banco: "Porteremo all'attenzione dei nostri associati l'evidenza della centralità dell'agricoltura - osserva Carenini -, confrontandoci sulle strategie per lo sviluppo del territorio".