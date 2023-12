Merlo, "per le regionali in Piemonte si vince al centro"

"Anche alle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici della Regione Piemonte, come del resto avviene in quasi tutte le consultazioni, si vince al centro. Ovvero, chi riesce a farsi carico delle istanze e delle domande del vasto elettorato che è riconducibile al cosiddetto 'campo centrista' parte avvantaggiato. E una realtà come il Piemonte per ragioni storiche, culturali, sociali e politiche rientra a pieno titolo in questa tipologia". Ad affermarlo. in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari nuovi. "Al riguardo, e contro ogni radicalizzazione della lotta politica e respingendo la logica della feroce contrapposizione ideologica e di pregiudiziale personale - prosegue - la potenziale lista del presidente Cirio può rispondere a questo requisito. E cioè, una presenza centrista, radicata nei territori, civica, espressione degli amministratori locali e legata alla cultura di governo. Insomma, il Centro, checché se ne dica, continua a essere un luogo politico decisivo per affrontare e vincere le elezioni. Un luogo dove la cultura cattolico popolare e sociale può, ancora una volta, giocare un ruolo politico e programmatico decisivo e determinante".