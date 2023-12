Berlusconi: in vendita proprietà, non Arcore

I cinque figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita almeno parte delle molteplici proprietà immobiliari dell'ex premier, deceduto lo scorso 12 giugno. Per questo, a quanto apprende l'ANSA, è stato dato un mandato di vendita che riguarda ad esempio Villa Gernetto, la struttura Settecentesca vicino a Lesmo in Brianza dove il Cavaliere voleva aprire la sua università del libero pensiero, che è di proprietà di Fininvest. Nessuna intenzione comunque di mettere in vendita Villa San Martino ad Arcore.