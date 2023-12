LEZIONI IN FREEZER

Caldaie rotte eppur bisogna andar. Piemonte, oltre 100 scuole al freddo

In classe con giacche e cappotti. Insegnanti e studenti coi geloni in diversi istituti della regione: impianti in tilt, termosifoni impantanati e infissi malandati. "Serve una pianificazione di medio e lungo periodo", denuncia il sindacato di categoria della Uil

Caldaie guaste, termosifoni impantanati e infissi malandati. “Continuano ad arrivarci decine e decine di segnalazioni dagli istituti scolastici dell’area metropolitana di Torino dove gli studenti e il personale sono lasciati al freddo. La sicurezza nelle scuole deve essere una priorità”. È quanto afferma il segretario generale Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, sottolineando che “non si può agire solo in seguito alle emergenze, ciò che conta davvero è la quotidianità, dove si registrano troppo spesso episodi di questo genere”.

Dall’analisi del sindacato il problema non è però solo circoscritto al capoluogo ma sono diverse le località nella regione dove la situazione è critica, in tutto almeno un centinaio di istituti. “Abbiamo ricevuto numerose telefonate da Torino, Ivrea e Pinerolo oltre che da Chieri e da Susa – afferma il segretario regionale Uil Scuola, Diego Meli –. È inaccettabile lavorare con cappotti e sciarpe”. Secondo l’organizzazione “di sicurezza nelle scuole bisognerebbe parlare tutti i giorni. È un settore nel quale si intrecciano competenze diversificate. Serve una pianificazione di medio e lungo periodo. È ora di denunciare le inadempienze che possono avere conseguenze gravi e pretendere un maggiore impegno per la sicurezza nelle scuole da parte di tutti gli attori coinvolti attraverso interventi organici e strutturati nel tempo”.