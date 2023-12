Piemonte, licenziato per l'Aula l'esercizio provvisorio

La prima Commissione del Consiglio regionale ha licenziato oggi per l'Aula l'esercizio provvisorio di Bilancio, approvato all'unanimità dei presenti. Il disegno di legge autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al 31 marzo 2024. A presentarlo in Commissione l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, come relatore è stato nominato Federico Perugini (Lega). Nella stessa seduta si sono svolte le discussioni generali sul Nota di aggiornamento al Defr 2024-2026, il Documento di economia e finanza regionale, ed è iniziato l'esame del Bilancio di previsione 2024-2026, per il quale è stato fissato al 5 gennaio il termine per depositare le osservazioni, mentre il Cal dovrebbe fornire il proprio parere entro il 29 dicembre.