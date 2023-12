Gori sabaudo

Missione in terra piemontese per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha iniziato a preparare con ampio anticipo la sua corsa per un seggio a Bruxelles. Un blitz che si è concluso al ristorante Vintage di Torino dove il primo cittadino orobico si è attovagliato assieme al senatore Mauro Laus e all’assessora alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo, prossima candidata alle regionali e presidente dell’associazione politica “Migliorando!” che debutterà il prossimo 14 dicembre (ore 18) al Teatro Juvarra.