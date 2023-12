Piccola Industria Torino, una mappa per crescere

La Piccola Industria dell'Unione Industriali Torino mette online la "Mappa della crescita", un manuale operativo appositamente pensato per guidare passo passo il processo di trasformazione delle imprese. Potrà essere consultata dagli imprenditori sul sito dell'Unione Industriali per avere una panoramica completa delle opportunità e delle competenze funzionali al passaggio dimensionale. L'iniziativa è stata presentata nell'assemblea pubblica della Piccola Industria che ha riunito enti e istituzioni del territorio per costruire un percorso di sostegno alla crescita delle pmi torinesi. "Con questa assemblea abbiamo voluto raccontare i progetti realizzati in modo sinergico negli ultimi due anni, a dimostrazione che il territorio, lavorando in squadra, è in grado di mettere a terra iniziative consistenti ed efficaci. Ora è però necessario compiere un passo in più e concretizzare l'idea, sostenuta da più parti, di costruire un progetto imperniato sulla collaborazione con gli stakeholders locali" spiega il presidente, Filippo Sertorio. "Lavoriamo molto per affiancare le pmi nella loro crescita sia qualitativa sia dimensionale. La Mappa della crescita è un utilissimo strumento per aiutare le imprese a orientarsi tra i possibili percorsi di sviluppo" sottolinea il presidente degli industriali di Torino, Giorgio Marsiaj. "Il tema della crescita è sfidante anche per l'amministrazione comunale. Torino ha una strutturale difficoltà a fare una previsione ultradecennale se guarda all'emergenza demografica. Un Paese può guardare al futuro se sa cogliere l'innovazione tecnologica, ma la principale risorsa è quella umana" ha detto il sindaco Stefano Lo Russo.