Appendino nuova vicepresidente M5s, Tridico al comitato formazione

Chiara Appendino è la nuova vicepresidente del M5s. E' il risultato della votazione fra gli iscritti. Hanno votato sì in 18.503, no in 854. Lo rende noto il M5s. E' stata approvata anche la proposta di destinare «un milione di euro delle restituzioni» degli eletti M5s «alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione di maggio 2023». Per quel che riguarda i componenti dei Comitati previsti dallo Statuto, Pasquale Tridico è stato eletto coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, di cui fanno parte: Luigi Gallo, Patty L'Abbate, Sabrina Pignedoli Manuel Tuzi.