Corte dei Conti nell'ex palazzo della Regione Piemonte

Cambia sede la Corte dei Conti del Piemonte. Dalle prossime settimane, insieme alla sezione piemontese dell'Avvocatura dello Stato, si trasferirà in piazza Castello, nel palazzo che fino a un anno fa era la storica sede della giunta regionale. Questa mattina è stato siglato il contratto di vendita con riserva tra Regione Piemonte e Demanio dell'immobile che poi verrà ceduto in uso governativo alla magistratura contabile. L'importo concordato è di 25 mln e 706 mila euro, di cui 22.706 verranno corrisposti subito, i restanti 3 mln fra cinque anni, il 12 dicembre 2028, quando il Demanio ne diventerà ufficialmente proprietario. La Corte dei conti occuperà i primi piani, l'ultimo sarà, invece, destinato all'Avvocatura. Il piano terreno sarà destinato alle aule delle udienze ma anche aperto alla collettività per ospitare incontri, dibattiti e convegni. Resta nella sede attuale l'Info Point, l'ufficio turistico regionale. Nel palazzo tra Corte dei Conti, Avvocatura e qualche nuova assunzione, lavoreranno circa 200 persone. "È un'iniziativa strategica per il futuro della città e della regione - ha commentato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio - vendere l'immobile a un privato sarebbe stato un errore, con questo accordo, invece, si chiude un percorso che ha visto la Regione individuare nella Corte dei Conti l'interlocutore a cui affidare un palazzo che resterà pertanto di proprietà pubblica". "È una bella operazione immobiliare, un esempio concreto di interazione virtuosa - ha aggiunto Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti - che dimostra che la Corte oltre a valutare, monitorare le attività della pubblica amministrazione sa anche amministrare e spendere bene i soldi pubblici e tutte le Pa dovrebbero ottimizzare le partecipazioni che hanno". "Questa operazione - ha concluso il dg del Demanio, Sebastiano Caizza - comporta per lo Stato un risparmio importante pari a circa 400 mila euro all'anno che venivano corrisposti per le sedi della Corte e dell'Avvocatura".