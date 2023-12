Palazzo Lascaris, dedicata un'aula a Gipo Farassino

Al secondo piano di Palazzo Lascaris da oggi c'è una sala dedicata a Giuseppe 'Gipo' Farassino, che fu consigliere e assessore regionale, oltre che celebre cantautore in lingua piemontese, scomparso dieci anni fa, l'11 dicembre 2013. La cerimonia di commemorazione si è svolta nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, alla presenza di numerosi consiglieri, del presidente della giunta regionale Alberto Cirio, si assessori regionali e della figlia Valentina. "Gipo è stato l'ultimo grande artista e ambasciatore della cultura e dell'identità torinese e piemontese. - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - Il mio primo incontro con lui è stato attraverso la musica. Più tardi, avvicinandomi alla politica, è stato un riferimento per crescere e confrontarsi con i temi e le problematiche del territorio". Un invito a "raccontare ai nostri figli le poesie in musica di Gipo per riscoprire le nostre radici e trarne forza per il futuro" è stato lanciato dal governatore Cirio, mentre il consigliere segretario Michele Mosca ha ricordato "le iniziative di Farassino come assessore all'Identità Piemontese, anche nei confronti dei piemontesi emigrati dalla '"cita patria'". La voce e la musica di Gipo sono riecheggiate a Palazzo Lascaris attraverso la proiezione di tre brevi video dell'epoca.