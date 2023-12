ECONOMIA DOMESTICA

L'export cresce ma rallenta, Piemonte viaggia con l'auto

Nel terzo trimestre dell'anno le vendite all'estero segnano una battuta d'arresto (-1,1%). I mezzi di trasporto valgono un quarto delle esportazioni regionali. Coscia (Unioncamere): "Investire sulla internazionalizzazione delle imprese"

L’export rallenta. Le vendite all’estero subiscono una contrazione nel terzo trimestre dell’anno, dopo la crescita a due cifre dei primi due. A tenere in piedi il mercato ci sono ancora una volta gli autoveicoli, mentre arrancano metalli e prodotti chimici.

Nel periodo gennaio-settembre 2023 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto 47,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,2% rispetto all’analogo periodo del 2022. L’intensità della crescita è tuttavia ridimensionata rispetto al risultato messo a segno nella prima parte dell’anno: dopo il +15,9% del primo trimestre e il +13,2% del secondo, è seguita, infatti, la contrazione tendenziale dell’1,1% del periodo luglio-settembre.

Nello stesso periodo dell'anno il valore delle importazioni è risultato pari a 37,8 miliardi, per un incremento tendenziale dell’11%; il saldo della bilancia commerciale si conferma, dunque, positivo per 9,5 miliardi, a fronte dei 9,3 miliardi del periodo gennaio-settembre 2022. Il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia raccomanda di “continuare ad adottare politiche locali e nazionali che aiutino le imprese a internazionalizzarsi, attraverso progetti innovativi e ad alto contenuto tecnologico”.

A livello nazionale, la crescita su base annua è stata dell’1%, ma non è avvenuta in modo omogeneo: mentre si assiste a un exploit delle regioni meridionali (+15,9%), è più contenuto l'incremento del Nord-Ovest (+3,5%), sostanzialmente stabili il Triveneto e l’Emilia-Romagna (+0,2%), mentre l’Italia centrale (-1,6%) e ancor più le Isole (-20,2%) sono in flessione. Il Piemonte si conferma la quarta regione esportatrice, generando una quota del 10,1% delle vendite nazionali all’estero, preceduta da Lombardia (26,1%), Emilia-Romagna (13,7%) e Veneto (13,1%).

I mezzi di trasporto restano il comparto leader delle esportazioni locali, sia in termini di contributo fornito al totale regionale (25,3%), sia in termini di dinamica: nei primi nove mesi dell’anno la crescita è stata del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, trend sostenuto in primo luogo dagli autoveicoli. Secondo settore per importanza è quello della meccanica, che ha generato il 17,7% delle vendite totali, per un aumento in valore su base annua dell’8%. Risultano complessivamente positive anche le performance della filiera alimentare (+4,4%), articoli in gomma e materie plastiche (+6,9%) e del tessile-abbigliamento (+9,4%); flettono, invece, le esportazioni di sostanze e prodotti chimici (-1,3%) e, soprattutto quelle di metalli di base e prodotti in metallo (-12,9%).

Nel dettaglio del terzo trimestre 2023, la lieve flessione scontata dall’export piemontese è scaturita in primo luogo dalle marcate contrazioni delle sostanze e prodotti chimici (-15,4%) e dei metalli e prodotti in metallo (-16%). Sul fronte dei mercati di sbocco, la dinamica complessiva rappresenta la sintesi degli andamenti differenziati messi a segno nell’area dell’Ue-27 (+17%) e nei restanti mercati (-0,8%). Il bacino dell’Ue 27 ha attratto il 60,4% dell’export regionale, mentre il 39,6% si è diretto verso mercati extra-Ue.

Nel dettaglio, l’espansione delle vendite dirette ai mercati comunitari è stata sostenuta dai risultati positivi registrati in tutti i principali partner commerciali della regione. Francia e Germania si confermano i primi due mercati di sbocco delle merci piemontesi, assorbendo rispettivamente il 15,6% e il 14,8% dell’export e segnando crescite tendenziali su base annua del 19,5% e 18%. Estremamente positive anche le performance in Spagna (+21,2%), Polonia (+23,4%) e Belgio (+18,4%). Le esportazioni verso i Paesi extra-Ue 27 registrano nel complesso una contrazione, seppur di lieve entità (-0,8%).

Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di riferimento al di fuori dei confini comunitari, generando l’8,5% del valore delle vendite e manifestando una dinamica tendenziale espansiva (+9,3%). Di modesta entità è, inoltre, la crescita dell’export verso il Regno Unito (+0,6%), che rappresenta il 4,3% del totale regionale, mentre si rilevano pesanti flessioni delle vendite dirette a Svizzera (-18,7%) e Cina (-19,2%).

Scendendo nel dettaglio territoriale, Torino si conferma prima per contributo fornito all’export regionale, generando il 46,3% del totale e registrando – nel complesso del periodo gennaio-settembre 2023 – il risultato migliore (+16,7%) tra quelli delle province piemontesi. Vercelli segna una crescita tendenziale (+8,2%) di poco inferiore alla media regionale, seguita da Alessandria (+7,8%), Biella (+4,8%), Cuneo (+4,4%) e Asti (+2,6%). Flettono, invece, le vendite all’estero di prodotti della provincia di Novara (-2,4%) e, soprattutto, del Vco (-11,8%).