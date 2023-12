PALAZZO CIVICO

A Torino una via Nilde Iotti

In verità si tratta di una "passeggiata", un tratto pedonale nel centro della città. L'intitolazione, bocciata per tre volte dall'opposizione di centrodestra, segna una tregua nella guerra della toponomastica che periodicamente agita la Sala Rossa

All’unanimità la commissione Toponomastica del Comune di Torino ha deliberato l’intitolazione del nuovo viale pedonale di corso Marconi, fra corso Massimo D’Azeglio e via Madama Cristina, a Nilde Iotti, partigiana, madre costituente, prima donna Presidente della Camera dei deputati. “Questa – commenta la capogruppo del Pd Nadia Conticelli – è la quarta proposta di intitolazione per la presidente Iotti, che ottiene così finalmente il primo riconoscimento toponomastico nella nostra città”, dopo essere stata per tre volte bocciata (l’ultima lo scorso 7 novembre per l’astensione del centrodestra).

Nella seduta odierna sono stati approvate anche, tra le altre, le intitolazioni all’accademica e senatrice Rita Levi Montalcini del tratto centrale di corso Galileo Ferraris, tra via Cernaia e corso Matteotti, su proposta dell’Associazione toponomastica femminile; mentre il giardino di via Masserano, antistante alla scuola elementare De Amicis, su proposta del consigliere Ahmed Abdullahi, porterà il nome dei fratelli Isabella e Giorgio Marincola, unico partigiano italo-somalo decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare. “I fratelli Marincola - conclude Conticelli - ci ricordano un pezzo della nostra storia, quella del colonialismo, dei rapporti tra Italia e Somalia, del razzismo aggressivo dell’Italia fascista”.