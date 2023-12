REAL ESTATE

"Svenduta l'ex sede della Regione", l'opposizione fa i conti alla Corte

Nel vecchio palazzo della Giunta di piazza Castello si trasferiranno i giudici contabili. Per l'opposizione il prezzo, 25 milioni, è lontano dai 40 ipotizzati da Chiamparino. Che però voleva venderlo ai privati per farci un hotel di lusso. "Un'ottima operazione"

“La casa in piazza non si vende”, aveva assicurato il governatore del Piemonte Alberto Cirio sulla sua ex “residenza” di piazza Castello, da poco abbandonata per il quarantesimo piano del nuovo grattacielo della Regione. Si era scordato di dire: ai privati. Perché l’alloggio “buono” (da 16.000 mq) invece il Piemonte lo ha venduto, sì, ma alla Corte dei conti, per la cifra 25,7 milioni di euro.

Prezzo di saldo, sostengono le opposizioni nell’aula del Consiglio regionale, visto che facendo i conti sarebbero circa 1.500 euro al metro quadro. Così il 5 Stelle Ivano Martinetti ricorda quando Cirio disse che “un interlocutore istituzionale pagherà l’affitto” e il Pd Daniele Valle arriva a sfottere il motteggio di Cirio come uno “stucchevole riferimento alla saggezza langhetta”. I dem cercano di prendersi una rivincita, visto che Cirio aveva criticato la scelta della giunta di Sergio Chiamparino di vendere l’immobile per quaranta milioni, secondo la cifra messa a bilancio quattro anni fa. Cifra che secondo l’assessore Andrea Tronzano ha il valore di una chiacchiera di corridoio: “Una perizia vera e propria ai tempi di Chiamparino non c’è stata”.

Il titolare dei conti regionali rispedisce al mittente le accuse del Pd trattandoli da palazzinari: "Un’ottima operazione", si difende, “se si pensa che il Pd aveva immaginato di fare nella sede della Regione un albergo”. Tronzano difende la stima del Demanio e ironizza sul fatto che parrebbe strano che la Corte dei conti, ovvero i magistrati che vigilano sul buon uso dei soldi pubblici da parte dei vari enti, faccia affari alle spalle della Regione. “Magari col privato è possibile che il valore potesse essere più elevato”, ammette l’assessore forzista, “ma il tutto sarebbe passato da un lungo cambio di destinazione d’uso”. Insomma, per Tronzano quei 40 milioni da incassare erano del tutto ipotetici. E contrattacca: “Noi i beni della Regione non li vendiamo”, spiega, “anzi li mettiamo in sicurezza così come abbiamo fatto con il grattacielo che proprio il governo precedente, che oggi non perde occasione per denigrare l’istituzione regionale e per disegnare scenari apocalittici non corrispondenti alla realtà, ci aveva lasciato senza soldi, con il lavori fermi da anni e con scandali quotidiani davvero poco edificanti”.