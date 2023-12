GIUSTIZIA

Uccise il padre per salvare la madre, condannato in appello a 6 anni

Sentenza ribaltata, in primo grado il giovane era stato assolto. L'avvocato: "Decisione incomprensibile". La rabbia del fratello: "Ci ha difeso". La mamma: "Non è un assassino, avrei potuto essere l'ennesima donna ammazzata"

È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere Alex Cotoia (all’epoca dei fatti Alex Pompa), il giovane che uccise a coltellate il padre violento a Collegno il 30 aprile 2020. La sentenza è della Corte d’Assise d'Appello di Torino: in primo grado Alex era stato assolto, la Corte d’Appello aveva invece sollevato una questione di legittimità e il caso era finito davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che 14 anni di carcere per Alex erano troppi. Oggi la sentenza di condanna: i giudici hanno anche disposto la trasmissione in procura delle dichiarazioni rese dalla madre e dal fratello.

“Incomprensibile” e “difficile da accettare”. Così l'avvocato difensore, Claudio Strata, commenta la sentenza. Il riferimento, in particolare, è alla trasmissione degli atti in procura perché si valutino le testimonianze della mamma e del fratello dell’imputato. “I due – osserva il penalista – erano già stati ascoltati separatamente la notte stessa del fatto. Per i giudici di primo grado erano stati considerati affidabili. I giudici d’Appello sono stati di diverso avviso. E questo è difficile da accettare”.

“Alex deve essere assolto perché ci ha salvato la vita. Se vogliamo che qualcosa cambi, se vogliamo evitare che le donne continuino a morire e che non ci siano più casi come quello di Giulia (Cecchettin, ndr), la sentenza non può essere questa”. È quanto ha dichiarato Loris Pompa, fratello del giovane condannato. “Non siamo assolutamente d'accordo e andremo avanti”, ha concluso. “Alex – ha detto la mamma, Maria – non è un assassino. A questo punto mi chiedo se a qualcuno sarebbe importato davvero qualcosa se fossi stata l’ennesima donna uccisa”.