La cena di Natale

Dicono che… non sia stato un vero e proprio tradimento, piuttosto “la voglia di cambiare un po’”. Fatto sta che quest’anno la tradizionale cena di Natale della maggioranza al Comune di Torino non si svolgerà alla bocciofila La Frejus, chez Michele Paolino, un tempo capogruppo dem in Sala Rossa e prima ancora presidente di Circoscrizione, oggi autore di gialli e consigliere di amministrazione in Gtt. Il raduno dei consiglieri di centrosinistra è stato fissato per il 19 dicembre agli Imbianchini, locale scelto per l’occasione da Tiziana Ciampolini di Torino Domani.