Ghigo, sul futuro Tff valuterà il nuovo direttore

"Per l'edizione del 2023 avevamo la sensazione che il pubblico avesse risposto in maniera molto positiva. Questo non è avvenuto. Non c'è stato un crollo, ma neppure l'incremento che ci aspettavamo. Si è parlato di un programma forse troppo ampio e dispersivo o di sale piccole. Faremo delle valutazioni perché i festival tematici devono essere attualizzati. Spetterà al nuovo direttore fare queste valutazioni". Così il presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo, ha commentato i numeri dell'ultima edizione del Torino Film Festival che ha registrato meno spettatori, ma più incassi.