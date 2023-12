GOSSIP

A Segre piacciono le bionde, dopo Seymandi il flirt con la Silvio girl

Il finanziere torinese, protagonista indiscusso delle cronache rosa estive, ha una nuova fiamma. Una bella quarantenne, in passato frequentatrice di Arcore e ora nei ranghi di un'importante azienda di Stato. Cene e fiori a due passi dal Pantheon

Non è l’azzurro mare d’agosto a vedere travolto da un insolito (e soprattutto imprevisto) destino Massimo Segre e la sua nuova compagna. Ma a guardar bene nella segreta love story del finanziere torinese che, questa estate dette un teatrale benservito a Cristina Seymandi, un po’ di azzurro spunta, eccome.

Bionda come l’ex, rampante pure lei, e come la prezzemolina torinese, la nuova fiamma di colui che fece rispolverare la celebre frase di Amici Miei, “Astuto come un cervo”, divide il mondo femminile. E delle invidie e dei timori la quarantenne abruzzese avrebbe pagato scotto.

La donna del mistero, si fa per dire, che da un po’ di tempo porta il banchiere torinese settimanalmente a scendere nella Capitale per cenare tête-à-tête nel solito ristorante ia due passi dal Pantheon, con prelibato menù di pesce, prima che a Roma, dove oggi lavora negli uffici di un’importante azienda pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale, frequentò non poco un altro luogo di potere. Ma la frequentazione di Arcore, nella stretta cerchia di Silvio Berlusconi, sarebbe durata assai poco per volere dell’allora vestale di Villa San Martino, Licia Ronzulli, feroce e occhiuta guardiana specie nei confronti del genere femminile.

Se la mamma di Segre fu, tra molti altri ruoli di prestigio, la storica commercialista di Carlo De Benedetti, la nuova fiamma ha avuto storia assai più breve nell’inner circle berlusconiano. E un po’ come per Seymandi, liquidata con la famosa lettera letta da Segre al termine di una festa in villa, e poi allontanata dai più prosaici interessi di famiglia (a partire dall'incarico di amministratore delegato della Savio), anche per la misteriosa bionda dai trascorsi azzurri, le frequentazioni d’alto bordo (ha lavorato pure per l’armatore Onorato) non paiono essere mai finite. Si vocifera di uno stretto rapporto con Denis Verdini, si sussurra di un Gianni Letta pronto a fornirle preziosi consigli, soprattutto quando finito in crisi il gruppo napoletano manifestava tutte le sue preoccupazioni lavorative, come ben ricordano ancora nella segreteria dell’Eminenza Azzurra. Ansie durate ben poco visto che il posto se l’è trovato, nientemeno che nella sede romana di un grande colosso di Stato.

Attualmente lo stato civile della bionda quarantenne sarebbe libero o nubile come si diceva una volta senza rischiare linciaggi. Dunque ventiquattr’anni e due figli in meno rispetto al finanziere torinese che tra una cena e l’altra al ristorante romano La Rosetta nell’omonima via, pare non manchi di inviare mazzi di fiori che straniti portieri celermente provvedono a consegnarle. Tanto che di lei avrebbe già parlato con una cerchia ristretta di amici e, dicono, intenderebbe presto presentarla comme il faut in famiglia. Intanto, Cristina, la promessa sposa diventata la sera stessa del previsto annuncio delle nozze la ex più famosa, testimonia con foto in abito lungo rosso fuoco la sua presenza alla Bella Addormentata in scena al Regio ricordando che “nelle favole il bacio di vero amore cambia il finale, nella realtà incontrare il vero amore cambia il nostro destino”.