Askatasuna, inchiesta procura Torino su sicurezza dell'edificio

La sicurezza dell'edificio che a Torino è stato trasformato da attivisti dell'area dell'autonomia nel centro sociale Askatasuna è al centro di un fascicolo aperto dalla procura. I magistrati procedono - come principale ipotesi di lavoro - per possibili violazioni delle norme antincendio. Al momento non ci sono indagati. L'edificio, oggi di proprietà comunale, fu costruito nel 1880. Ospitò a lungo un asilo e vari enti di beneficenza prima di essere abbandonato nel 1981. L'occupazione è in corso dal 1996. Nei giorni scorsi è stata eseguita una ispezione di vigili del fuoco e personale della questura, dello Spresal e della struttura di edilizia urbana dell'Asl. Prima di decidere le prossime mosse i pubblici ministeri attendono di esaminare i rapporti con le loro conclusioni.