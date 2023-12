A Torino il nuovo game show Rai condotto dai The Jackal

Il Centro di Produzione Rai di Torino torna con l'intrattenimento in prime time, con un programma a quiz condotto da Fabio e Ciro dei The Jackal. È una delle novità che riguardano la struttura di via Verdi, dove al momento sono in corso anche le registrazioni delle 22 puntate di Mi presento ai tuoi, il nuovo dating show condotto da Lorena Bianchetti in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. Nei mesi scorsi, lo studio Tv1 ha ospitato la registrazione di The floor, il nuovo game show basato su un format già presente in altri Paesi europei, che sarà trasmesso dal 3 gennaio. A condurlo i due comici napoletani che sottoporranno 100 concorrenti a una sfida a colpi di domande dalle quali uscirà un solo vincitore. "Per noi è stata una bellissima prova - spiega il direttore del Centro di Produzione Rai di Torino, Guido Rossi -, torniamo con l'intrattenimento in prima serata su Rai 2 con l'obiettivo di una seconda edizione il prossimo autunno". Quanto al programma con Lorena Bianchetti, sottolinea che "per Torino rappresenta un'opportunità importante di continuità produttiva di questo studio che sarà impegnato fino a primavera. Inoltre - prosegue - abbiamo concluso la scorsa settimana le registrazioni di Clorofilla, il programma per ragazzi su tematiche ambientali e realizzeremo le nuove puntate di Ulisse con Alberto Angela, probabilmente dopo febbraio". Accanto a questo, prosegue Rossi, "si confermano gli investimenti su Torino, soprattutto sulla parte di virtual reality. Abbiamo realizzato un set virtuale stabile - spiega - che stiamo proponendo a tutti gli editori per portare dei programmi a Torino". Inoltre è stata trasferita da Roma in via definitiva la registrazione di Green Meteo e Meteo Spazio, ai quali si aggiungono altri programmi per ragazzi come La Posta di YoYo Hello YoYo, Quando batte il cuore e L'albero Azzurro. E proseguirà fino all'estate Il posto giusto. "Senza dimenticare - conclude Rossi - il Museo della Radio e della Televisione che taglia il traguardo dei 150mila visitatori, con oltre 3.500 presenze in un giorno nel ponte dell'8 dicembre, un record". E la prossima settimana, due edizioni speciali natalizie del Museo in Musica col direttore Alberto Allegranza.