Piemonte: Cgil, 70 vittime sul lavoro nei primi 10 mesi del 2023

Secondo la nostra ultima elaborazione, che prende in esame i primi 10 mesi del 2023 (da gennaio a ottobre) in Piemonte si registra un decesso sul luogo di lavoro ogni 4 giorni. Lo hanno affermato da Cgil Torino in una nota stampa. "Settanta le vittime registrate, 30 delle quali morte in Provincia di Torino. Una scia di sangue tragicamente in linea con i numeri segnalati nel 2022: nello stesso periodo si contavano 77 vittime in Piemonte e 37 delle quali nella Città Metropolitana. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono un decisivo strumento nelle mani dei lavoratori per contrastare un sistema dove, troppo spesso, la sicurezza è considerata un costo e non un diritto - ha affermato Federico Bellono, della segreteria della Cgil Torino -. La recente sentenza della Cassazione che, per la prima volta, condanna un Rls dopo un incidente mortale, rappresenta sicuramente un precedente pericoloso ma deve spingerci a chiedere maggiori strumenti, da dedicare a queste figure, per poter esercitare un effettivo ruolo di prevenzione nelle aziende. D'altronde la cronaca non concede nessuna tregua: a pochi mesi dalla strage di Brandizzo, continua la scia infinita di incidenti sul lavoro, com'è successo anche ieri all'Iper Gross di Poirino, dove un addetto al reparto macelleria è stato travolto da 50 quintali di carne", ha concluso.