Penalisti, legittima difesa è sempre controversa

"E' sempre difficile esprimere un parere su una materia processuale che non è stata oggetto di approfondimento, per quello che si conosce esclusivamente dalle cronache. Quello che si può dire è che le questioni relative alla legittima difesa, perché in primo grado la Corte d'Assise aveva ritenuto di assolvere il giovane ritenendo che avesse posto in essere quella condotta per difendere la madre dalle violenze paterne , sono sempre controverse: l'attualità, la proporzionalità in molti casi lasciano un margine di dubbio". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Unione delle Camere penali, Francesco Petrelli, interpellato sulla condanna a 6 anni e 2 mesi decisa dalla Corte d'assise d'appello di Torino per Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno, nel corso di una lite, uccise a coltellate il padre per difendere la madre. "Controversa è probabilmente la prova dichiarativa della madre e del fratello del giovane imputato, perché da quello che ho capito i giudici nel condannare hanno anche trasmesso gli atti alla procura, ritenendo evidentemente che le loro dichiarazioni non fossero state aderenti al vero", spiega Petrelli. "La legittima difesa pone qualche problema di interpretazione, bisognerà vedere nel futuro probabile giudizio di Cassazione cosa avranno da dire i giudici di legittimità. Paradossale è che invece poi magari si invochi quando si esce da un negozio armati ponendo in essere una vera e propria esecuzione", osserva l'avvocato. "I criteri spaziano incredibilmente, la materia è definita ma i processi sono diversi spesso su questioni di questo tipo finisce per influire la posizione ideologica più che una considerazione giuridica e di buon senso - sottolinea il leader dei penalisti - Questo è invece lo spazio corretto nel quale si può collocare una controversa ricostruzione di un fatto indubbiamente drammatico soprattutto perché si è svolto in un ambito familiare".