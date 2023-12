La Corte dei Conti entra a far lezione nelle scuole piemontesi

La Corte dei Conti sale in cattedra nelle scuole piemontesi per far lezione sulla legalità finanziaria e della gestione dei fondi pubblici. Una serie di incontri che inizieranno domani a Torino, come è stabilito da un protocollo d'intesa siglato ad aprile tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e la procura generale della Corte dei Conti, che prevede dei momenti di formazione per gli studenti delle scuole superiori italiane per "favorire la diffusione dei temi legati a un corretto utilizzo delle risorse pubbliche" e facendo conoscere il loro dell'Ente. Nel capoluogo piemontese la prima lezione, presentata questa mattina al Circolo Unificato dell'Esercito, si terrà al liceo Massimo D'Azeglio, dove verranno ospitati anche gli studenti dell'ultimo anno del liceo Galileo Ferraris. Poi sono previste, fino alla metà di maggio, altre due lezioni - sempre a Torino - e negli istituiti della altre province. Infine una rappresentanza di studenti verrà invitata ad assistere a un'udienza. "L'obiettivo dell'iniziativa è garantire sul territorio un rafforzamento della piena consapevolezza della cittadinanza attiva - ha spiegato Quirino Lorelli, procuratore regionale per il Piemonte - Tra i giovani si conoscono poco le istituzioni e la Corte dei Conti è quella che i ragazzi conoscono di meno". Stefano Suraniti, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, ha sottolineato come queste lezioni "faranno cresce in maniera positiva gli studenti". Inoltre, si è soffermato sul fatto che i ragazzi "devono conoscere tutti i meccanismi della nostra Costituzione" e si augura che "educare i nostri studenti alla finanza pubblica diventi strutturale".