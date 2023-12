LIBRO & MOSCHETTO

Contrordine, Vannacci a Torino: presenta il libro (senza cena)

Dopo l'annullamento della serata al Cral il generale sarà ospite di due think tank della destra: Nazione Futura e Rinascimento Europeo. Il meloniano De Benedictis chiederà conto al sindaco Lo Russo: "Usato un pretesto per una censura inaccettabile"

Cancellata la cena, il generale Roberto Vannacci sarà comunque questa sera a Torino per presentare il suo controverso libro “Il mondo al contrario”. Annullato l’evento promosso dal Lions Club Taurasia, che proprio ieri ha dovuto rinunciare agli spazi del Cral, il circolo ricreativo dei dipendenti comunali di corso Sicilia, a organizzare il dibattito, previsto per le 18.30 al Centro Studi San Carlo in via Monte di Pietà, sarà invece il think tank di destra Nazione Futura, in collaborazione con l’associazione Rinascimento europeo dell’avvocato Stefano Commodo, esponente di rilievo dell'Opus Dei.

Ferrante De Benedictis, vicepresidente di Nazione Futura, assieme al presidente Francesco Giubilei, ex consulente del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, parla di “censura inaccettabile”, quella che avrebbe colpito il generale scrittore. “È stato usato un pretesto per impedire l’incontro, per questo motivo abbiamo deciso di ospitarlo per presentare il suo libro perché la nostra associazione è da sempre impegnata nella difesa del principio della libertà di parola”. L’esponente meloniano ha già annunciato di voler chiedere chiarimenti al sindaco Stefano Lo Russo, presentando un’interpellanza, in particolare sulla gestione degli spazi del Cral. “Ieri pomeriggio- denuncia il consigliere di FdI – all’ultimo momento è stata tolta la disponibilità della sala e si è parlato di pressioni ricevute da più parti, tra cui associazioni e sindacati della funzione pubblica poiché l'iniziativa aveva creato disappunto anche da parte della stessa maggioranza di centrosinistra del Comune di Torino. E anche se non dovessi condividere i contenuti di Il mondo al contrario, io difenderò sempre la libertà di poterlo presentare. Si tratta di un tentativo di censura reso ancor più grave dal fatto che si trattava di un evento di beneficenza con i proventi della cena destinati alla cardiochirurgia pediatrica”.