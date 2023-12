Tinexta, put option per acquisire il 73,9% di Abf Group

Tinexta, società che opera nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, ha finalizzato tramite la controllata Warrant Hub con una offerta vincolante e irrevocabile per il 73,9% del capitale della francese Abf Group, tra i leader nel mercato della consulenza per ottenere finanziamenti a sostegno dell'innovazione e della crescita. L'operazione, che rientra nell'ambito del processo di crescita internazionale di Tinexta, prevede una put option a favore dei soci venditori, secondo la prassi francese. L'eventuale esercizio della put option è soggetto al completamento della procedura di informazione-consultazione a favore dei dipendenti in caso di cessione della società. Dopo la chiusura del closing, il restante 26,1% del capitale sociale continuerà a essere detenuto dai tre soci fondatori, che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società, e per una quota minoritaria da alcuni managers. Abf Group, con sede a Tours (Francia), è stata fondata nel 2004 e svolge, tramite una rete di business partners e professionisti altamente qualificati, attività di consulenza alle pmi per lo sviluppo di progetti territoriali sostenuti da finanziamenti pubblici per l'innovazione. E' inoltre presente nel mercato dell'europrogettazione e degli incentivi fiscali (Tax Credit). Tra il 2020 e il 2022, la società ha registrato una significativa crescita dei ricavi, che sono passati da 10,1 milioni a 19,9 milioni di euro, con un ebitda adjusted 2022 di 9,4 milioni e un ebitda Margin pari al 47%. Il preconsuntivo 2023 prevede ricavi per 30,6 milioni, in crescita del 54% rispetto all'anno precedente, e un ebitda adjusted di 14,6 milioni.