Piemonte, dalla Regione 900mila euro per mezzi sgombero neve

Con l'approvazione della legge regionale 33 del 30 novembre 2023 sono stati assegnati oltre 900mila euro per l'acquisto di attrezzature e mezzi d'opera finalizzati alle attività di sgombero neve e antighiaccio, a supporto di 26 comuni montani piemontesi. "Questa misura - sottolinea l'assessore ai trasporti e Protezione civile del Piemonte Marco Gabusi - fortemente voluta dall'attuale giunta regionale, è al secondo anno di finanziamento dopo che per molti esercizi le amministrazioni regionali non avevano posto attenzione al tema. Si sostengono i comuni piemontesi, fornendo loro un contributo cruciale per garantire la sicurezza delle strade montane nel periodo invernale. "La messa in sicurezza delle strade, soprattutto quelle di montagna - conclude - è una priorità assoluta della nostra amministrazione. Nonostante le nevicate siano meno frequenti, il ghiaccio sulle strade rimane un pericolo. Questi contributi consentiranno un costante rinnovo dei mezzi, garantendo tempestività nelle azioni e preservando le strade da deterioramenti causati dal maltempo". I comuni beneficiari sono distribuiti in cinque province, Cuneo, Alessandria, Biella, Torino e Verbania.