Piemonte, altri 200mila euro per nuovi scuolabus dalla Regione

L'assessore regionale del Piemonte ai Trasporti, Marco Gabusi, annuncia l'erogazione di ulteriori 200.000 euro, a completamento di tutte le richieste pervenute dai Comuni piemontesi per garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto scolastico. Gli ultimi Comuni beneficiari sono Borgo Ticino e Cressa in provincia di Novara, Vestignè (Trino), Diano d'Alba (Cuneo) al quale si aggiunge anche l'associazione Unione Terre del Tartufo. Queste ulteriori risorse si aggiungono alle precedenti, finanziando cosi nel 2023, con circa 700mila euro, oltre 18 Comuni. "La sicurezza dei nostri bambini è la nostra priorità assoluta - afferma Gabusi -. Con l'assegnazione di queste risorse, non solo garantiamo un trasporto scolastico più affidabile, ma introduciamo anche scuolabus nuovi, più confortevoli e sicuri. Questo investimento contribuirà al benessere dei nostri giovani passeggeri e alla tranquillità delle loro famiglie". "Il nuovo parco scuolabus - conclude - rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione del trasporto scolastico, assicurando un viaggio più piacevole e sicuro per i nostri studenti. Per questo motivo assicuriamo un nuovo bando anche per il 2024, che vedrà gli stessi criteri di assegnazione con una maggiore attenzione ai ragazzi disabili".