FIANCO DESTR

Vannacci prima di cena fa arrabbiare Crosetto (junior)

Una settantina di persone al dibattito col generale chez Commodo. Una reunion della destra patriottica e conservatrice e il nipote del ministro lancia strali contro l'happening promosso anche dal suo sodale in Sala Rossa De Benedictis. Contestazione dei centri sociali

Foulard, cappelli eleganti, toni riflessivi e rievocazioni storiche. La sala nel pieno centro di Torino in cui arriva il generale-scrittore Roberto Vannacci per presentare “Il mondo al contrario” ha luci calde e atmosfera soffusa. Lui scherza, è mite coi seguaci che lo prendono d’assalto per avere un selfie manco fosse un teen idol. Si schernisce: “Dico cose banali, è il libro delle banalità”, sussurra a un fan.

In platea qualche volto noto della destra torinese. C’è Massimo Massano, natali a Mogadiscio, imprenditore dalle alterne fortune, editore ed ex parlamentare del Movimento sociale (qualcuno ricorderà il jingle sulle note di Faccetta nera, “Vota missino, scegli Massano…”). Arriva anche il leghista Mario Borghezio, anima nera del partito un tempo “verde Padania”, l’ex eurodeputato con amicizie solide in Avanguardia Nazionale, amico prima che sodale di Stefano Delle Chiaie, rappresentante di quell’area neofascista, l'estrema destra stragista, che contribuì all’exploit elettorale che lo (ri)portò a Bruxelles, quando Matteo Salvini lo relegò, pensando di toglierselo dalle scatole, nel collegio del Lazio.

Il padrone di casa è l’avvocato Stefano Commodo, professionista di grido con in casa l'Opera omnia di Benito e figura di spicco dell'Opus Dei, Rinascimento culturale è il think tank da lui fondato per promuovere iniziative controcorrenti. I centri sociali si presentano in ritardo sotto il palazzo al civico 1 di via Monte di Pietà per contestare Vannacchi e Commodo lo introduce denunciando proprio il “rapporto organico tra centri sociali e sinistra ufficiale”. Tra il pubblico anche il presidente degli italiani di Tunisia Donato Ladik, che parla di un “ritrovo tra amici”. Con lui anche l’ex paracadusta e simpatizzante del generale, Riccardo Rocca, che taglia corto: “Non abbiamo fatto nulla di male, al massimo ci siamo beccati un po’ di uranio impoverito”.

I cori dei contestatori iniziano a sentirsi quando la presentazione sta per iniziare, volevano intercettarlo all’entrata, ma evidentemente hanno trovato traffico. Vannacci dice la sua sull’immigrazione: “Quelli che vengono qua non possono essere biasimati, ma non sono degli eroi. Gli eroi sono quelli che restano nella propria patria e la rendono ogni giorno un posto in cui valga la pena vivere”. L’applauso più convinto gli viene riservato quando invita gli studenti (o i ministri?) che piangono per l’ecoansia ad “andare a lavorare, così aumentate la ricchezza. Perché senza ricchezza, non c’è ambientalismo”.

Non è un intellettuale, ci tiene a precisare. Lo dimostra plasticamente quando cerca di spiegare che “un’identità è per forza esclusiva” col parallelo: “Se mi piacciono le more, ho già escluso le bionde”. Eppure la platea sembrava molto più da Marcello Veneziani che da moschetto, e infatti l’intellettuale viene citato dall’altro organizzatore della serata, il consigliere di Fratelli d'Italia (qui anche come vicepresidente di Nazione Futura) Ferrante De Benedictis: “Siamo delle monadi non più in grado di fare comunità”.

Del Consiglio comunale di Torino non si vede nessuno. De Benedictis attendeva Piero Abruzzese di Torino Bellissima, che però non si presenta. Il leghista Giuseppe Catizone aveva assicurato che sarebbe venuto, ma è stato trattenuto da un problema familiare. Intanto la polemica politica monta. Parola di Giovanni Crosetto, compagno di casacca di De Benedictis in Sala Rossa: “Sinceramente non capisco perché supportare una persona che ha manifestato l’intenzione di candidarsi in altri Partiti e che ha scatenato un vero e proprio caso politico, anche nei confronti del nostro Governo”. Un happening inopportuno per il nipote d’Italia, che si getta nella stessa trincea scavata in estate dallo zio ministro della Difesa: “Oltre al fatto che stiamo sempre parlando di un generale in servizio che sta violando il divieto di propaganda politica, le tesi contenute all’interno di quel libro, dalla discriminazione nei confronti degli omosessuali al filoputinismo, non hanno nulla a che vedere con il partito del quale sono Capogruppo”. Parole che non scompongono l’altro fratello d’Italia della Sala Rossa che infatti dopo la presentazione col militare-scrittore ci va a cena. Per lui Il mondo al contrario “è un libro che apre la mente”, come ha dichiarato prima che calasse il sipario. La lotta tra correnti dentro Fratelli d’Italia invece è appena cominciata.