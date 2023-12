Incendio a Torino, palazzo evacuato e 3 persone in ospedale

Un incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle 22, in un palazzo di corso San Maurizio a Torino, nel centro della città. A causare il rogo, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, una candela che si è rovesciata su una tenda, in un appartamento al settimo piano, dove viveva un uomo di circa 90 anni, che è riuscito a uscire di casa e chiedere aiuto ai vicini. I vigili del fuoco hanno evacuato il palazzo, ma molti condomini erano già scesi in strada. Tre persone sono state portate all'ospedale Gradenigo, tra cui l'anziano, ma non in condizioni gravi. Mentre le altre persone, per restare al caldo fino al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio e della messa in sicurezza, sono state fatte salire su un bus della Gtt. Un tratto di strada di corso San Maurizio è stato chiuso al traffico dalla polizia municipale.