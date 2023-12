Inchiesta security, verso archiviazione per generale Lauretti

La posizione di un generale dei carabinieri, Benedetto Lauretti, è stata stralciata dall'inchiesta della procura di Torino sulla spy story che riguarda agenzie investigative riconducibili - secondo le accuse - a Riccardo Ravera, l'ex militare dell'Arma che con il nome in codice di "Arciere" fece parte della squadra del Ros che catturò Totò Riina. Non si conoscono i termini per i quali il nome del generale Lauretti compariva nel procedimento: lo stralcio, però, di solito è il preludio di una richiesta di archiviazione. Il generale Lauretti è stato comandante del Ros e della scuola Allievi carabinieri alla caserma Cernaia di Torino.